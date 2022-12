I ragazzi del “Pascal” di Foggia sono le migliori giovani penne. Vinto concorso nazionale grazie a “ilSottosopra”

Le giovani penne del giornale ilSottosopra, dell’istituto scolastico di Foggia “Blaise Pascal”, vincono il Premio del XXIV edizione del concorso Nazionale “Penne e Video Sconosciuti”. Un evento che ha visto la partecipazione attiva di oltre 500 studenti provenienti da tutta Italia.

“Ho sempre sognato di fare il giornalista, lo scrissi anche in un tema alle medie: lo immaginavo come un ‘vendicatore’ capace di riparare torti e ingiustizie, ero convinto che quel mestiere mi avrebbe portato a scoprire il mondo”. Enzo Biagi

Le ragazze e i ragazzi hanno sogni. Sogni sul proprio futuro, sogni su come cambiare e migliorare il mondo.

Nelle loro menti, tutto prende una forma meravigliosa, proprio come le nuvole che diventano, agli occhi speranzosi, qualcosa di bello e rassicurante.

Questo è ciò che ogni giorno provano le nostre giovani penne de ilSottosopra, che cercano non solo di dare forma al mondo attraverso le parole, ma anche di scoprire, di vivere avventure nuove analizzando, immergendosi nei fatti, tentando di dar senso e corpo agli eventi, dando risalto a ogni dettaglio delle proprie esistenze, dei propri interessi, di ciò che li circonda.

Curiosi e instancabili esploratori, hanno creato una realtà unica, la redazione scolastica, mettendo in campo le proprie energie e competenze, raggiungendo così risultati concreti.

IlSottosopra vince il Premio “Penne Sconosciute“, progetto creato da Emeroteca Piancastagnaio per valorizzare le migliori testate giornalistiche nate negli ambienti scolastici.

Fieri di loro, del loro instancabile lavoro, della loro passione che smentisce quanti, fra gli adulti, non ripongono fiducia nei giovani, ci complimentiamo, onorati di essere le loro guide in questo stupendo viaggio. Ragazzi e ragazze de ilSottosopra, ad maiora semper!