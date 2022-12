Inaugurato a Foggia il “Burger King”, colosso del fast food. Anche in città parte la sfida con McDonald’s

È stato inaugurato oggi a Foggia il “Burger King”, colosso del fast food e grande “rivale” del McDonald’s, celebre catena internazionale già presente in città con due ristoranti.

Il “Burger King” è stato aperto accanto all’ingresso della Città del Cinema di via Miranda. Originariamente chiamato Insta Burger King, il franchise nacque nel 1954 a Miami, in Florida, per iniziativa di James McLamore e David Edgerton. Nel 1999 il primo ristorante in Italia, a Milano. Ed ora ecco l’approdo in provincia di Foggia.