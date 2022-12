Udc Foggia: “Alla Provincia sostegno a Gatta. Comune? Stiamo rinnovando il partito, in arrivo molti giovani”

L’Udc di Capitanata scalda i motori in vista delle prossime scadenze elettorali. Occhi puntati alle imminenti elezioni provinciali dove il coordinamento foggiano ha ufficializzato il pieno sostegno all’uscente Nicola Gatta, ma riflettori puntati soprattutto alla città di Foggia dove si tornerà alle urne tra poco meno di un anno, dopo la lunga parentesi commissariale. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, il coordinatore provinciale dell’Udc ha tracciato il bilancio degli ultimi mesi e si è soffermato su provinciali e amministrative.

“Alla provincia, esattamente come quattro anni fa sosteniamo Nicola Gatta, il miglior candidato in circolazione, anche perché ha lavorato benissimo per l’intera Capitanata, dedicandosi a tempo pieno sulle problematiche più importanti come viabilità e scuole. Noi dell’Udc non vediamo alternative, e ci auguriamo che anche il resto della coalizione si convinca presto”, dice Francesco D’Innocenzio, segretario provinciale del partito.

Ma è sulla città capoluogo che l’Udc punta per tornare al governo cittadino. “Tutti accusano il centrodestra per quello che è successo in seno all’ultima amministrazione Landella, ma noi – aggiunge D’Innocenzio – non dobbiamo giustificarci di nulla. Chi faceva parte di quella maggioranza è andato subito via, ad iniziare da chi vi parla che si è dimesso dalla AM Service. E in tempi non sospetti dissi ai miei e anche agli altri del centrodestra di allontanarsi da quella amministrazione. Io l’ho fatto, loro no, e per questo noi dell’Udc ci presenteremo con la nostra lista, convinto che otterremo un buon risultato perché i foggiani ci voteranno per quelli che noi realmente siamo”.

Infine D’Innocenzio ha annunciato nuovi ingressi. “Il segretario nazionale Cesa che ho incontrato nei giorni scorsi è pronto a rinnovare il partito, anche a Foggia dove è previsto l’arrivo di tanti giovani e anche di qualche consigliere regionale pronto ad indossare la nostra casacca. Il nome? Sarà Cesa a comunicarlo”.