In Puglia 1.140 nuovi casi Covid e 4 morti, incidenza al 9,9 per cento. Aumentano i ricoveri in area non critica

Sono 1.140 i nuovi casi di infezione al Covid-19 registrati nelle ultime ore in Puglia su 11.524 tamponi. Il tasso di infezione è del 9,9%. Quattro le persone decedute. Sono 14.998 le persone attualmente positive, 302 quelle ricoverate in area non critica (ieri 294), 10 in terapia intensiva (come ieri). I contagi sono così suddivisi: nel Barese 311, nella Bat 76, nel Brindisino 100, nel Foggiano 177, nel Leccese 287, nel Tarantino 171, residenti fuori regione 15 e 3 di provincia in definizione.