“Di grotta in grotta”. Dal Gargano ai Monti Dauni sui “Cammini di Michele Arcangelo”, accordo tra associazioni

Dal Gargano ai Monti Dauni nel segno di San Michele Arcangelo e Federico II. La Provincia di Foggia ha siglato gli accordi di collaborazione con le associazioni “Cammino di Michele” e “Gargano E-20” per dare vita così ad una strategia di promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico, storico, culturale, artistico e religioso del territorio, puntando nello specifico a potenziare e migliorare l’offerta turistica ed ad attivare un circolo virtuoso anche sotto il profilo economico.

Il “Cammino di Michele” attraversa i Comuni di Orsara di Puglia, Troia, Lucera, San Severo, Apricena, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Vico del Gargano e Monte Sant’Angelo; il progetto ‘Gargano E-20’, invece, istituisce un itinerario culturale-religioso che mette in relazione i Santuari della Madonna di Valleverde di Bovino, quello della Madonna dell’Incoronata di Foggia, quello della Madonna di Ripalta di Cerignola, quello San Pio di San Giovanni Rotondo e quello di San Michele Arcangelo di Monte Sant’Angelo.

“Una strategia che ha come principale obiettivo quello di mettere in connessione le più importanti ricchezze del territorio, in una logica di sinergia e di ‘sistema’ finalizzata ad esaltare la storia, l’identità e le più profonde vocazioni della Capitanata, a cominciare da quella religiosa e di fede”.