Rubano diversi capi d’abbigliamento dal “Globo”, arrestati due giovani nel Foggiano

A San Severo sono stati arrestati in flagranza per il reato di furto aggravato 2 giovani di 22 e 20 anni, i quali venivano colti, presso l’esercizio commerciale “Globo”, in possesso di vari capi di abbigliamento asportati poco prima, eliminando il sistema antitaccheggio. La refurtiva recuperata è stata prontamente restituita al responsabile del negozio e i due arresati, infine, venivano tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Nell’Alto Tavoliere intanto prosegue l’azione di contrasto ai fenomeni criminali in San Severo da parte dei Carabinieri della locale Compagnia che hanno orientato i servizi esterni alle necessità del territorio ed alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Numerose le perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di controllo e ispezioni eseguite. L’azione di prevenzione e repressione dei reati è stata sempre supportata dalle varie componenti specializzate dell’Arma, quali le Squadre di Intervento Operativo, i Carabinieri dello Squadrone Cacciatori ed infine, i Nuclei Cinofili addestrati alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti. Di particolare rilievo i risultati ottenuti nelle ultime settimane: oltre 500 le persone ed i veicoli controllati e ben 17 le persone arrestate.