Andrea Braido in concerto ad Ascoli Satriano, anche una masterclass con lo storico chitarrista di Vasco Rossi

Andrea Braido è un chitarrista e polistrumentista, innamorato della musica sin dalla nascita. A 4 anni, Braido suonava già, col sogno di diventare uno dei migliori musicisti al mondo. Dopo svariati anni, leggendo la sua biografia figurano i tour con Vasco Rossi, le collaborazioni da turnista con Patty Pravo, Francesco Baccini e Mina, i lavori con Zucchero, le tournée con Adriano Celentano, Laura Pausini, Eros Ramazzotti e tanti altri esponenti di spicco del panorama musicale internazionale. Insomma, possiamo dire che il suo sogno lo ha realizzato a pieno. Nel 2014 a Genova è stato anche premiato come miglior chitarrista dell’anno in Italia.

Il prossimo 17 dicembre sarà ad Ascoli Satriano per una masterclass e un concerto presso il teatro di via Melfi. L’evento è patrocinato dal Comune. Per info e prenotazioni si può contattare il numero: 349-8887204.

(fonte foto: Google)