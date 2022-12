Pnrr: 50 milioni alla Puglia per potenziare i servizi sociali. I piccoli comuni supportati da Università di Foggia

La Puglia riceverà dal Pnrr 50 milioni di euro per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità. Lo comunica la Regione dopo la diffusione da parte dell’Agenzia per la Coesione territoriale della graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico destinato ai comuni delle aree interne.

“Questo risultato – dichiara l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone – ci inorgoglisce e ripaga gli sforzi compiuti per pubblicizzare l’avviso al fine di sensibilizzare i piccoli Comuni all’adesione al bando grazie anche al supporto dell’università di Foggia che ha offerto un sostegno nella fase di progettazione e lo farà anche in quella di realizzazione dell’intervento”. “Lo scorso aprile – prosegue – ho partecipato insieme alla direttrice del dipartimento Welfare, Valentina Romano, nell’ateneo foggiano, ad un incontro tecnico organizzato con l’obiettivo di supportare i sindaci per informare in maniera chiara e corretta circa i contenuti dell’avviso. Riteniamo che tale iniziativa possa dare slancio all’intero territorio”. (Ansa).