“Il Futuro nelle tue mani”, parte campagna di Amiu a Foggia. Al via la differenziata, contenitori marroni per l’umido

Mentre il gruppo de “La Società Civile” organizza una manifestazione in piazza contro Amiu, il Comune di Foggia annuncia la campagna sui rifiuti: “Sarà presentata venerdì in Sala del Consiglio la campagna di informazione e sensibilizzazione ‘Il Futuro nelle tue mani’, dedicata all’avvio della raccolta differenziata della frazione organica in alcune zone della città, voluta da Amiu Puglia spa e dalla Commissione Straordinaria del Comune di Foggia”.

“Il servizio – si legge nella nota divulgata da Palazzo di Città – prenderà il via lunedì 19 e, nello specifico, vedrà il posizionamento dei contenitori di colore marrone, per l’umido. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei residenti e fare un primo passo concreto per incrementare la quantità e le percentuali di raccolta differenziata, per trasformare i rifiuti in risorsa attraverso il riciclo. Alla presentazione ci saranno i commissari straordinari del Comune di Foggia Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande, il presidente di Amiu Puglia spa Paolo Pate, il direttore generale di Amiu Puglia spa Antonello Antonicelli, Valentina Scuccimarra referente società Mediafarm.