Elicotteri a bassa quota, posti di blocco e perquisizioni a Manfredonia. Stamattina maxi operazione interforze in riva al golfo, incentrata in particolare sul traffico di stupefacenti. Dalle 6 del mattino agenti e militari stanno scandagliando il territorio sipontino per contrastare ogni forma di illegalità e fermare il business della droga. (foto da statoquotidiano.it)