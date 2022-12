Al “Samì” di Foggia un Capodanno con Umberto Smaila, “il re della notte”. Balli e canti per due giorni

“Cena spettacolo con Umberto Smaila il 31 dicembre 2022, ore 20:30. E per non bastare il primo giorno dell’anno grande pranzo spettacolo ore 13:00, dedicato a coloro che non riusciranno a trovare posto la sera prima. Smaila e la sua banda faranno cantare e ballare per due giorni consecutivi”. Lo riporta un comunicato di Enjoy Events.

“Smaila – si legge ancora – proporrà dal vivo i grandi successi della musica italiana ed internazionale con l’inconfondibile carisma che lo contraddistingue. L’evento si dividerà in due soluzioni, prima la divertente ed esclusiva cena spettacolo con la band di Smaila e poi nel dopocena con le performance della coppia di deejay Danilo Rossetti e Maurizio Florio. Infine lo showman Antonio Di Pierro. Prenotare subito è la soluzione migliore per rendere unico e indimenticabile l’appuntamento più atteso dell’anno”.