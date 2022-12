“Indecoroso lavorare così”. Politici sconvolti dopo la visita alla postazione 118 di Manfredonia

Politici in visita alla postazione 118 di Manfredonia dopo il servizio de l’Immediato sulle condizioni precarie in cui versano gli operatori. “Abbiamo effettuato il sopralluogo all’ospedale ‘San Camillo de Lellis’ di Manfredonia, per verificare le condizioni dei locali dedicati agli operatori del 118: ebbene, ciò che abbiamo visto conferma tutta la legittima durezza della protesta dei lavoratori”. Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera, a margine del sopralluogo di oggi insieme al neo onorevole Giandiego Gatta e al sindaco Gianni Rotice.

“Scarsissime condizioni igienico-sanitarie ed un ambiente assolutamente indecoroso e inidoneo per chi lavora. Sono due anni che va avanti questa situazione e solo ieri – dopo che avevamo avvertito del nostro sopralluogo – finalmente la Asl ha ritenuto di incontrare i lavoratori con la promessa di una nuova sistemazione che garantisca la dignità delle persone. Il che, ovviamente, non può che farci piacere perché è ottenere dei risultati per la collettività è la ragione del nostro impegno. Ringrazio il direttore sanitario Franco Mezzadri che ci ha accompagnati con disponibilità durante la visita ed ora, naturalmente, vigileremo affinché sia mantenuta la promessa del trasferimento della postazione e soprattutto che ciò avvenga in tempi ragionevoli”. (In foto, Gatta, Rotice, Mezzadri e Cera)