A Troia jazz in teatro con Roberto Guarino, appuntamento domani al Cimaglia

Roberto Guarino sarà il prossimo 11 dicembre, alle ore 21, al teatro Cimaglia di Troia. Lo spettacolo rientra tra gli eventi in programma per il periodo natalizio.

Nella carriera di “Guaro”, come viene anche chiamato l’artista, ci sono esperienze da musicista, compositore, arrangiatore e produttore. L’amore costante è il Jazz, prima abbandonato e poi riscoperto: “Come si fa con la mamma – dice -, adesso è la mia riserva di ossigeno in un’atmosfera marziana”.

Tra le collaborazioni di peso ci sono Lucio Dalla, gli Stadio, Luca Carboni, Fabio Concato, Mogol, Sergio Cammariere, Mariella Nova, Andrea Morricone, Mango, Samuele Bersani, Renato Zero, Michele Zarrillo e Gatto Panceri.

“Questo mio ultimo lavoro mi rappresenta in tutti i miei ruoli ed ha il suono che voglio – commenta -. Dopo aver realizzato arrangiamenti e composto musica per molti artisti, per più di trent’anni, ho sentito l’esigenza di produrre me stesso, da solo, senza compromessi”, conclude.