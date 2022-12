L’albero di Natale (un po’ triste?) di Foggia. Critiche social: “La mia pianta è più grande”. Ma c’è chi lo difende

Pioggia di critiche sui social per l’albero di Natale posizionato davanti al pronao della villa comunale, in piazza Cavour. Piccolo, triste e deprimente stando ai commenti su Facebook di molti foggiani. “È più grande la pianta sul mio balcone”, scrive qualcuno. “Ma cos’è sta m****, dobbiamo rimpiangere Landella“. “Ma chi le inventa queste cose? Le basi in cemento sono inguardabili. Mia nipote avrebbe più creatività e buongusto”. “Spelacchio!” scrive un utente ricordando l’albero di Roma. “Uguale a quello di New York”, rincara la dose un altro commentatore.

Ma c’è chi lo difende: “È bello! Un albero vero è il simbolo del Natale, tutto il resto è consumismo”. “Ma non vi sta mai bene nulla. Non è l’albero che fa la differenza. Questa città ha bisogno di sistemare altro”. “Ma non vi va bene niente, che cavolo”. “Un lamento continuo, candidatevi e vediamo cosa sapete fare”.