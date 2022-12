Incidente stradale a Foggia, morto anziano. Si era scontrato con il presunto sicario di Narciso

È morto l’anziano di 92 anni coinvolto in un incidente stradale causato dal presunto autore del tentato omicidio di Ivan Narciso.

Il 21 ottobre scorso Narciso, 32enne foggiano, condannato in quei giorni a 5 anni e mezzo di reclusione nel processo antimafia “Decimabis” rimase ferito in viale Europa. Il sospettato, ancora ignoto, fuga a bordo di un’auto in zona Salice dove si scontrò con una vettura sulla quale viaggiava il povero pensionato insieme ad altre persone.

Il veicolo incidentato del presunto pistolero fu poi abbandonata in zona ma del conducente nessuna traccia. Ad avere la peggio il 92enne che è deceduto in ospedale dopo un mese e mezzo di agonia.