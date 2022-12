Archimede Formazione.it al Salone dello studente: orientamento, lavoro e formazione

L’1 e 2 dicembre, ArchimedeFormazione.it, con sede a Rimini e Foggia, in qualità di Polo delle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, accoglie i ragazzi alla Fiera del Levante di Bari per il Salone dello Studente, per orientarli verso la migliore scelta del loro futuro.

Si parte con il Salone dello Studente, presso la Fiera del Levante a Lungomare Starita, 4, 70132 Bari (BA). L’evento previsto nelle giornate del 30 novembre, 1 – 2 dicembre. All’evento presenzierà ArchimedeFormazione.it, che offrirà servizi di counseling, presentando un programma ricco di offerte formative delle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, che vantano 66 corsi di laurea ed oltre 200 master.

In occasione dell’incontro con gli studenti partecipanti, ArchimedeFormazione.it si pone l’obiettivo di offrire il proprio supporto e di fornire info circa le migliori opportunità ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, offrirà un quadro chiaro e completo circa le opportunità accademiche e professionali post-diploma offerte dalle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.

La formazione riveste un ruolo fondamentale ai fini della preparazione dei diplomati al mondo del lavoro e alle sfide che il futuro riserva loro; ArchimedeFormazione.it svolge da anni un ruolo dinamico ed efficiente su tutto il territorio nazionale, accompagnando costantemente i propri iscritti durante il percorso di studi, nonché offrendo loro supporto e assistenza, anche dopo il conseguimento del titolo di laurea.

Un’occasione unica per i ragazzi che stanno concludendo le scuole superiori e per i diplomati: gli incontri sono volti, infatti, ad approfondire le peculiarità dei corsi di laurea proposti, in virtù dell’individuazione delle attitudini personali dei partecipanti, che ArchimedeFormazione.it intende valorizzare. I partecipanti verranno, dunque, indirizzati e guidati verso il percorso a loro più consono: in base ai propri interessi, alla propria formazione scolastica, alle proprie abilità e vocazioni, ArchimedeFormazione saprà individuare il corso di laurea più adeguato tra ingegneria, giurisprudenza, scienze della formazione, scienze della nutrizione e molti altri, illustrando altresì gli eventuali sbocchi lavorativi possibili, anche alla luce delle recenti trasformazioni del mercato del lavoro, alle quali le Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele prestano attenzione.

Per maggiori info e dettagli, ArchimedeFormazione.it è pronta ad accogliere gli interessati presso lo stand presente all’evento. Salone dello Studente a Bari o presso le proprie sedi correnti in Rimini al Corso D’Augusto, 115 e in Foggia alla via Leone XIII, 165.

È possibile, inoltre, contattare ArchimedeFormazione.it ai seguenti recapiti mail:

[email protected] Tel: 800 300 213 Sito http://www.archimedeformazione.it