Gruppo industriale pronto a rilevare tutto il Calcio Foggia. Lettera di due professionisti scuote il club

Proposta a sorpresa in casa Foggia. In una lettera inviata ai vertici del club i professionisti avvocato Giuseppe De Filippo e dottore Giuseppe Perretta si fanno avanti per rilevare la società rossonera. Ecco cosa c’è scritto nella missiva: “I sottoscritti professionisti Avv. Giuseppe de Filippo e dott. Giuseppe Perretta, nella loro qualità di mandatari di un gruppo industriale avente sede nel territorio europeo manifestano l’intenzione di procedere all’acquisizione dell’intero pacchetto societario della società Calcio Foggia 1920 srl.

Prima di poter procedere alla formulazione di una proposta irrevocabile d’acquisto, sarà doveroso e necessario procedere con una full due diligence, volta ad un’analisi esaustiva ed approfondita di tutti gli aspetti relativi all’operazione in parola. Gli scriventi professionisti offrono la loro disponibilità ad un incontro preliminare presso i propri studi professionali di Torino o Milano ovvero in altra sede di comune convenienza per concordare le relative modalità. In attesa di un Vostro cortese ed urgente riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordialissimi saluti. Avv. Giuseppe de Filippo e il dott. Giuseppe Perretta”. Cosa risponderanno Pintus e Pelusi?