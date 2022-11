Il Cerignola vola e anche nel lunch match di oggi conquista tre punti pesanti in chiave play off. Vittima di turno la Viterbese sempre più fanalino di coda. 2-0 il punteggio finale con una rete per tempo: Blondett al 31’ della prima frazione di gioco e il neo entrato D’Andrea al 90’. La squadra di Pazienza ha confermato l’ottimo stato di forma giocando un’altra gara di spessore. Gli ofantini si dimostrano squadra quadrata, con un collettivo di primo livello.