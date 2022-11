In Puglia 1.287 nuovi casi Covid e 6 morti, incidenza al 15,6 per cento. Lieve aumento ricoveri

In Puglia 1.287 nuovi casi di contagio da coronavirus nel bollettino di oggi, 26 novembre. Si tratta del 15,6% degli 8.226 test processati. È Lecce la provincia in cui sono stati rilevati più nuovi contagiati: 368. Seguono Bari con 331, Foggia con 169, Taranto con 164, Brindisi con 142 e Bat con 94. Altri 15 casi riguardano residenti fuori regione e di altri 4 non è nota la provincia di residenza. Le vittime sono 6 che fanno salire a 9.265 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi. In ospedale 206 ricoveri in area non critica (ieri 202) e 11 in terapia intensiva (come ieri).