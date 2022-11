Foggiani in visibilio per la grande interpretazione di Lina Sastri. Il suo “Eduardo mio” è da applausi

L’artista: “Negli anni in me è emerso il ricordo vivo di lui, i silenzi, le pause, la voce, il rigore, la sensibilità, la grande lezione di teatro e di vita che mi ha donato”. Teatro del Fuoco sold out