“Siamo senza parole”. Rubato il furgone di Casa Sankara, era pieno di mobili

“L’altra sera qualcuno ha rubato il nostro furgone. Lo vedete, è molto riconoscibile. In zona Via Checchia Rispoli a San Severo, era anche pieno di mobili. I mobili ci sono stati donati da chi è accanto a noi e a tutta Casa Sankara”. Lo riporta la pagina social della comunità di migranti che ha sede a San Severo.

“Ovviamente è stata fatta la denuncia e avviate le ricerche. Questo furgone è frutto di una donazione di una Associazione Austriaca che ama Casa Sankara e che ci sostiene da anni. Per noi questo furgone è molto importante, ci permette di fare un sacco di cose. Chi lo ha visto? Se per caso lo vedete oppure ne avete notizia, contattateci. Siamo senza parole, non fosse altro che a San Severo non ci smentiamo mai… Un grazie a tutti coloro che continuano a sostenerci ed esserci accanto”.