A Foggia donne disoccupate ma con un futuro da sarte. Partito il progetto “Cuciamo le relazioni”

Dodici donne disoccupate, future sarte a Foggia grazie ad un progetto sponsorizzato dal Rotary Club Umberto Giordano con la fattiva collaborazione della parrocchia San Paolo Apostolo. Questa mattina il via della terza edizione del corso di sartoria denominato “Cuciamo le relazioni”. Un laboratorio diventato punto di riferimento per diverse donne desiderose di acquisire conoscenze in ambito sartoriale.

“La finalità del progetto – ha detto la coordinatrice Maria Buono – mira non soltanto all’apprendimento ma anche alla socializzazione, per tessere relazioni e favorire l’autostima”. Alcune sarte, di comprovata esperienza, seguiranno le corsiste nelle operazioni di taglio e cucito, per renderle autonome nella realizzazione di capi personali e familiari, in vista anche della possibilità di mettere a frutto le competenze acquisite a fini lavorativi.

“Imparare un mestiere, soprattutto nel contesto odierno di grande difficoltà, – commenta il presidente del Rotary Club Foggia Umberto Giordano, Renato Martino – può divenire un’opportunità di speranza per progettare il proprio futuro e proiettarsi in una dimensione più propositiva”. Fattivo anche il contributo di don Antonio Menichella, sempre in prima linea quando si tratta di promuovere iniziative sociali e solidali. “La prima finalità è quella di creare relazioni, ma mi auguro che si possa andare oltre, magari inserendo queste donne in un ambito lavorativo”. Soddisfatte le dodici corsiste che non vedevano l’ora di riprendere a cucire e tagliare. “È un ambiente bellissimo, siamo un bel gruppo e ci aspettiamo davvero di inserirci in contesti lavorativi”.