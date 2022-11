Il corpo di San Pio torna nel vecchio santuario di Santa Maria delle Grazie. Traslazione nel giorno di Cristo Re

Tra pochi giorni il corpo di Padre Pio lascerà temporaneamente la cripta della chiesa a lui intitolata per far ritorno nel vecchio santuario di Santa Maria delle Grazie. Un appuntamento, previsto per domenica 20 novembre dopo la celebrazione eucaristica delle ore 10.

La traslazione del corpo di Padre Pio è stata decisa per opportunità pastorali, considerate le difficoltà evidenziate dai fedeli pellegrini in questi ultimi anni, e in taluni casi l’impossibilità, di raggiungere nel periodo invernale il luogo dove attualmente è venerata la preziosa reliquia, a causa delle frequenti avverse condizioni meteorologiche. La traslazione avverrà in occasione della Domenica di Cristo Re. Il corpo di Padre Pio ritornerà nella nuova chiesa di Renzo Piano nella prossima primavera 2023. (fonte garganotv)