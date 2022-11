A Foggia un momento di confronto su coming out e genitorialità. L’impegno dell’associazione Agedo

Raccontare come è nata l’associazione, come sono cresciuti i volontari e quali sono i progetti per il futuro. È questo l’obietto di “AGeDO racconta, racconta ad AGeDO”, l’evento in programma sabato 19 novembre 2022, dalle ore 17.00 alle 20.00, presso la Sala Rosa del Palazzo dell’Arte di Foggia (Via Galliani,1). Dopo l’accoglienza dei partecipanti con il video “Amore dimmelo”, aprirà i lavori il giornalista Enrico Ciccarelli con una prima sessione dedicata al tema “la storia dell’associazione”. Interverrà la past president Maria Di Spirito; a seguire, dopo la visione di alcune scene tratte dal film “2 volte Genitori”, vi sarà la lettura della testimonianza di Gabriele Scalfarotto che introdurrà gli interventi del pubblico.

La seconda sessione, dedicata al tema “I nostri progetti” e moderata dal docente Michele Sisbarra, vedrà l’intervento della presidente Rosa Pedale su “l’esperienza di AGeDO nella scuola”; Tiziana Carella su “che cos’è l’Identità sessuale”; Lara Vinciguerra su “La Carriera Alias” e Maria Di Spirito su “Tre volte genitori”.

Dopo gli interventi del pubblico, Alice Rizzi presenterà il Pride a Foggia. “AGeDO – spiega la presidente Rosa Pedale – è un’associazione di volontariato, nata per condividere con i genitori, parenti, amici delle persone LGBT+ l’esperienza del coming out di chi nasce con una identità sessuale ‘speciale’. L’associazione ha diverse sedi regionali e provinciali, presenti in tutta Italia; la storia della sede foggiana di AGeDO inizia il 5 ottobre del 2010, ma già da sette anni Gabriele Scalfarotto ascoltava i racconti dei ragazzi e delle ragazze LGBT+ da solo. Ora eccoci per raccontare come siamo nati e come abbiamo mosso ‘i primi passi’, come siamo cresciuti ed i nostri progetti per il futuro. Guarderemo due brevi filmati che ci faranno comprendere come la famiglia può aiutare una giovane vita a mettere le ali oppure a nascondersi. La genitorialità non si apprende sui libri, ma nel quotidiano, stando accanto ai nostri e alle nostre figli* speciali. Vi aspettiamo”.