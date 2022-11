Elicottero caduto, lacrime in Cattedrale per l’ultimo saluto ad Andrea Nardelli. Foggia si stringe alla famiglia

Un’altra giornata triste per la città di Foggia. Dopo i funerali del pilota Gigi Ippolito, oggi le esequie del copilota Andrea Nardelli. I due, 60 e 39 anni, sono morti a seguito dello schianto dell’elicottero di Alidaunia sabato 6 novembre proveniente dalle Isole Tremiti e diretto nel capoluogo danno.

Oggi come ieri, la città dalle 16 alle 18 si è fermata per rendere l’ultimo commosso saluto al giovane elicotterista. Il dolore dei familiari, il cordoglio delle istituzioni con i gonfaloni della Regione Puglia e della Città di Foggia, la vicinanza e l’affetto dei tanti amici di Andrea. Anche oggi, come ieri, la famiglia Pucillo, proprietaria della compagnia Alidaunia si è stretta al dolore della famiglia Nardelli. E Foggia per il secondo giorno consecutivo ha vissuto il suo lutto cittadino. L’omelia è stata celebrata dal parroco delle Isole Tremiti, Padre Massimo Hakim.