Agricoltura foggiana in ginocchio, grido d’allarme ai neoparlamentari. “Si intervenga subito”

Confagricoltura Foggia chiama a raccolta i neo parlamentari foggiani ai quali sottopone le varie problematiche che attanagliano il settore. E lo fa nel corso del tradizionale appuntamento di fine anno con ANPA. Un focus per ribadire che l’agricoltura in Capitanata è il traino dell’economia e che non può essere sottovalutata dal Governo centrale.

A sottoporre le criticità del mondo agricolo foggiano ai parlamentari Giandiego Gatta, Giandonato La Salandra e Annamaria Fallucchi, tutti in Commissione Agricoltura, sono stati i presidenti di Confagricoltura Puglia e Foggia, Luca Lazzaro e Filippo Schiavone. “Un dialogo proficuo, un confronto tra istituzioni e rapidità nelle decisioni – ha detto ai nostri microfoni Filippo Schiavone -, questo ci hanno assicurato i parlamentari del nostro territorio per consolidare la centralità dell’agricoltura nella nostra economia. Bene il DL aiuti, ma è solo un inizio se pensiamo che in Germania hanno stanziato 200 miliardi di euro contro i soli 30 del governo italiano. Il settore è in crisi per via dei continui aumenti dei costi energetici, ma non parliamo sempre e solo di speculazione”.

“Al Governo – aggiunge Lazzaro – chiediamo interventi immediati. Il grido d’allarme parte da Foggia, la prima regione italiana a vocazione agricola. Ci auspichiamo che il Governo Meloni attui subito interventi sul caro energia. Purtroppo mentre aumenta i prezzi dei costi, calano i prezzi di vendita dei nostri prodotti. Tutto questo sta creando uno scompenso importante per l’agricoltura foggiana e pugliese”. Al convegno sono intervenuti anche l’assessore all’Agricoltura della Puglia, Donato Pentassuglia e il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta.

