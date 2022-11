Da Peschici ai mondiali di windsurf in Turchia, grande risultato per il 14enne Bonsanto

L’appuntamento sportivo più importante nel panorama internazionale del windsurf giovanile vede la partecipazione per la prima volta di un’atleta pugliese. Ai mondiali di windsurf in Turchia ci sarà il peschiciano Michele Pio Bonsanto, con numero Velico ITA 2811. Il ragazzo. già campione europeo U13, terzo agli ultimi europei U15 e quinto nel ranking nazionale italiano di categoria, lotterà per una medaglia contro i pari età della elite mondiale dell’attuale panorama windsurfustico giovanile.



L’evento, organizzato dalla PWA (professional windsurfing association world tour), si svolgerà dal 14 al 20 Novembre nelle turchesi acque della ventosa località di Alaçatý, situata nel distretto di Çeþme, provincia di Smirne in Turchia.

“Grande orgoglio, soddisfazione ed emozione, da parte del quattordicenne atleta garganico originario di Peschici dove vive e si allena – dichiarano in una nota -, che giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento si appresta a scalare i gradini più alti di questo bellissimo sport. Un grazie al Comune di Peschici, alla Regione Puglia e alla Azienda Puglia Promozione che hanno permesso di affrontare questa impegnativa trasferta, nella speranza che tante altre aziende turistiche e non del nostro territorio, sposino il progetto ed aiutino il prosieguo sportivo di questo figlio della Capitanata”.



La Turchia sarà quindi il palcoscenico di questo Campionato Mondiale Youth e Junior 2022 che si sfideranno nelle discipline dello SLALOM FIN (pinna) e Foil e che vederà la partecipazione di più di 50 atleti provenienti da tutto il mondo. Una sfida con il vento (con raffiche che superano i 30 nodi), fatta di velocità e manovre acrobatiche alla quale l’atleta peschiciano si presenta, a suo dire in gran forma .

“Non ci resta che augurati buon vento Michele – concludono -, tanto divertimento, e poi chissà…”.