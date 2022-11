Manfredonia rimette al centro il teatro, al via la nuova stagione di prosa del “Lucio Dalla”

Nel corso di una conferenza stampa è stata presentata la nuova stagione di prosa che animerà i mesi invernali al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia. Si parte il 19 novembre con lo spettacolo “Ci hanno dato la città” a cura del Centro Arti Integrate; il 23 novembre il Crest presenta “Ulisse, nessuno è perfetto”. Altri appuntamenti a partire dal mese di dicembre:

“È necessario per la città di Manfredonia rimettere al centro il teatro – le parole in conferenza stampa -. Credo che l’unico modo per farlo sia con la stessa forza di quell’infuocato adolescente di 2500 anni fa che era Aristofane, tornando a mettere parola su ‘le cose che ci mordono il cuore’. Conosco bene quel fuoco sotto la cenere che i ragazzi, gli adolescenti, anche di questa città che sembra tanto distratta e omologata, posseggono. Un fuoco che spesso non riesce ad ardere qui, anche per questo noi Apocrifi ci battiamo da molti anni perché questa città non perda la sua stagione di prosa, il teatro nelle sue forme più diverse e che non dimentichi mai che il futuro di questa città, i suoi ragazzi, spesso partono per non tornare. Da qui la necessità di un teatro che sia vivo, di un teatro che faccia ridere di se stessi prima che degli altri, che faccia luce dove non ce n’è abbastanza, che permetta di scoprire, di innamorarsi, di piangere di gioia e ridere di disperazione”. Alla presentazione della stagione teatrale sono intervenuti Cosimo Severo della compagnia Bottega degli Apocrifi, il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice e il presidente del Teatro Pubblico Pugliese Peppino D’Urso.

Gli appuntamenti di dicembre

2/3/4 dicembre 2022 – Tutti i cinema minuto per minuto. Collettivo Circolo Bergman

9 dicembre 2022 – Il Tartufo. NoveTeatro

15 dicembre 2022 – Natale in casa Cupiello. TAN Teatri Associati Napoli

28 dicembre 2022 – Donne all’opera: il canto, la vita. Bottega degli Apocrifi

17 gennaio 2023 – La Bohème. Altra Scena e Goldenart Production

26 gennaio 2023 – Il Mercante di Venezia – Il teatro dopo la peste. Bottega degli Apocrifi

9 febbraio 2023 – Insight Lucrezia. Linea D’Onda/Orfeo Futuro

3 marzo 2023 – La bottega del caffè. Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production, Fondazione Teatro della Toscana.

18 marzo 2023 – From Syria. Is this a child? Coproduzione Tieffe Teatro Menotti e Bottega degli Apocrifi.

31 marzo 2023 – Alessandro un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande. Teatro Koreja.