Ladri d’auto in trasferta, arrestati due di San Severo. Avevano tutti gli arnesi per asportare veicoli

Ruba un’auto posteggiata in centro a Termoli, ma viene visto e bloccato dai carabinieri che lo arrestano insieme al complice recuperando la vettura prima che la proprietaria si rendesse conto del furto: protagonisti dell’episodio, due giovani di 19 e 29 anni di San Severo. Il ventinovenne insieme al ragazzo si stava aggirando in Piazza Donatori di sangue da dove è salito a bordo di un’Alfa Romeo Giulia allontanandosi rapidamente, mentre il complice ha cercato di dileguarsi con la sua vettura.

I militari hanno bloccato poco dopo entrambi arrestandoli in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Nel corso di perquisizioni, è stato sequestrato materiale utile per asportare veicoli. Il 19enne dovrà rispondere anche del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale. I due sono confinati ai domiciliari. L’Alfa Romeo Giulia, danneggiata dal malvivente, è stata restituita alla proprietaria che non si era ancora accorta di nulla. (Ansa).