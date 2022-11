Gino Lisa, Lumiwings aumenta numero di voli da Foggia a Milano Malpensa. Pronti i collegamenti con Torino

Aeroporti di Puglia comunica che a far data dal prossimo 6 dicembre la compagnia Lumiwings aumenterà ulteriormente la propria offerta di voli sulla direttrice Foggia – Milano MXP. Alle cinque frequenze già programmate da dicembre sino a fine marzo, infatti, se ne aggiungerà una sesta, ogni martedì, che opererà sino a 10 gennaio, con il seguente orario: FOG-MXP: 08:00-09:45 (L.T.); MXP-FOG: 10:30-12:00 (L.T.)

Grazie alla nuova frequenza, il collegamento con l’aeroporto lombardo verrà operato tutti i giorni eccetto il sabato. A questo volo, poi, si aggiunge quello da/per Torino che sarà operativo dal prossimo 2 dicembre ogni lunedì e venerdì.

“Non possiamo non nascondere la soddisfazione per questo ulteriore incremento delle frequenze e delle destinazioni su Foggia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Dopo il primo mese di attività, forte anche dei risultati conseguiti, peraltro in linea con le nostre valutazioni di mercato, Lumiwings migliora sensibilmente la propria offerta. Una scelta condivisa con Aeroporti di Puglia che in questo collegamento ha sempre individuato un’opportunità di grande valore per la clientela, non solo in funzione dei collegamenti punto a punto, ma, soprattutto, in funzione della possibilità di connettersi attraverso l’hub di Malpensa a numerose destinazioni internazionali. Apertura ai mercati che è strumento necessario per accrescere l’appeal di un territorio a forte vocazione turistica. Per questo siamo felici della bontà dell’azione intrapresa che garantisce, non solo ai cittadini della Capitanata, ma anche a quelli delle province limitrofe per i quali il Gino Lisa rappresenta un’infrastruttura strategica, una risposta concreta rispetto alle legittime istanze di mobilità”

“Continua la proficua collaborazione con Aeroporti di Puglia per potenziare l’offerta su Milano Malpensa. A partire da martedì 6 Dicembre fino al 10 Gennaio 2023, infatti, sarà disponibile un nuovo volo Foggia-Milano Malpensa/Milano Malpensa-Foggia. – ha dichiarato il managing director di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis. Questa nuova frequenza darà la possibilità ai nostri passeggeri di programmare al meglio voli e spostamenti. Lumiwings è lieta di poter continuare a collaborare con Aeroporti di Puglia e con tutto il territorio. Per la prossima stagione estiva stiamo già lavorando alla programmazione dei voli a supporto della stagione turistica”.

