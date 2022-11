Mafia Manfredonia, Cassazione: “Comune asservito a interessi malavitosi”. Familiarità tra Zingariello e basista strage

Il timbro della Cassazione sulla mafia a Manfredonia. Pubblicata la sentenza relativa all’incandidabilità dell’ex sindaco Angelo Riccardi e dell’ex vicesindaco Salvatore Zingariello, entrambi al vertice dell’amministrazione comunale sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata nell’ottobre del 2019. Riguardo al primo cittadino si parla di “cattiva gestione della cosa pubblica”. Riccardi non avrebbe assunto, attraverso la sua amministrazione, “iniziative di contrasto alla criminalità organizzata” e avrebbe “omesso di assumere, sia pure solo per colpa, le determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate da precedenti consiliature”.

Giudici particolarmente duri con Zingariello, soprattutto alla luce dei rapporti dell’allora vicesindaco con il basista della strage di San Marco condannato in primo grado all’ergastolo per il quadruplice omicidio del 9 agosto 2017. La Cassazione evidenzia “le sue assidue frequentazioni (fotografie in atteggiamenti familiari anche in occasione di festeggiamenti per il suo successo elettorale del 2015, incontri di basket, soggiorno a Metaponto per una settimana presso la stessa struttura) con Giovanni Caterino, esponente di spicco di un’associazione criminale, il clan Li Bergolis e le intercettazioni telefoniche effettuate nell’ambito della strage di San Marco in Lamis rivelatrici dei rapporti fra i nuclei familiari dello Zingariello e l’esponente criminale in questione”. C’è inoltre “lo stretto legame fra suo fratello e il Caterino”.

“Particolarmente significativa – si legge ancora – appare l’intercettazione ambientale del 7 agosto 2018 tra Giovanni Caterino e un’altra persona laddove il primo, appreso dell’indagine in corso della DDA coinvolgente il sindaco, manifesta l’intenzione di riferirne a Salvatore Zingariello, che nell’occasione almeno fungeva da elemento di tramite e collegamento fra l’associazione criminale e l’amministrazione comunale”.