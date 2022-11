Amiu, a Foggia tutto pronto per l’assemblea pubblica informativa sulle problematiche della gestione dei rifiuti

“Facendo seguito alle risultanze dell’incontro richiesto ed ottenuto dalle rappresentanze associative del comitato di cittadinanza attiva La Società Civile di Foggia, dal Coordinamento per la Rinascita di Foggia e dal Mo.Vi. movimento volontari italiani-rete Foggia, con la commissione straordinaria che amministra il nostro comune riteniamo che sarebbe opportuno riflettere ancora e a fondo, trovando i modi per indurre Amiu Puglia s.p.a. a confrontarsi con altre realtà concorrenti, magari predisponendo un bando di gara pubblica e dettando le linee guida dei servizi di qualità indispensabili per il decoro e l’igiene della città”. Lo riporta una nota delle associazioni.

“In questi giorni i commissari straordinari stanno predisponendo l’ennesima convenzione con Amiu Puglia s.p.a. vincolando il Comune di Foggia per i prossimi nove anni. Attualmente, la raccolta differenziata non va oltre il 20-22% e rimarrà tale almeno fino al 2025. I cittadini foggiani pagano una delle più alte quote di TA.RI d’Italia, ricevendo in cambio un servizio nettamente inferiore a quello di città con tassazioni più basse. La responsabilità di questo non può e non deve essere scaricata sui cittadini contribuenti. Non è possibile subire passivamente altre imposizioni che, fino ad oggi, hanno causato disservizi e costi abnormi per le tasche della collettività. Bisogna prendere in mano i nostri destini, senza preclusioni, senza pregiudizi ma con il solo obiettivo di fare il meglio per questa città. La cittadinanza di Foggia è viva e pretende di partecipare ai processi decisionali che riguardano la propria esistenza”.

“Qualcuno sta distorcendo questa nostra azione su questa causa condivisa con la cittadinanza: non vi sono interessi personali, interessi nascosti, manovratori occulti alle spalle. Il fine ultimo è il bene di Foggia e la miglior qualità di vita possibile per i cittadini, peggiorata indiscutibilmente a causa di un pessimo servizio di raccolta di rifiuti e di pulizia ambientale. Amiu Puglia s.p.a. è una società in-house che ha offerto un servizio inefficiente con gestione impianti che pesa complessivamente per alcune decine di milioni all’anno sulle casse comunali, a fronte di risultati oggettivamente inaccettabili (dichiarati gravemente non sufficienti dalla stessa Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) e con situazioni mai risolte di degrado urbano, pericolose per l’ambiente e per la salute dei cittadini. La situazione dei rifiuti a Foggia è di natura di ordine pubblico e necessita dell’intervento di tutte le istituzioni. Gli impianti comunali di smaltimento, che dovrebbero produrre servizi ed entrate a vantaggio delle casse comunali, attualmente producono servizi per altri comuni a spese nostre, con utili che finiscono altrove”.