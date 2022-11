Il Titanic kitsch di Manfredonia spostato dal castello al mare. Intanto il caso luminarie finisce in Procura

Dirottato in piazza Maestri d’Ascia il Titanic kitsch di “Io sono Partita Iva”, l’associazione di commercianti designata dal sindaco Gianni Rotice per la gestione di una serie di eventi in riva al golfo di Manfredonia. Ieri la riproduzione in scala della nave – che affondò nel 1912 causando la morte di 1518 persone – è stata rimossa dal fossato del castello su ordine del Ministero della Cultura. “Le luminarie natalizie nel fossato del Castello di Manfredonia, così come rilevato dalla documentazione fotografica trasmessa alla Soprintendenza da parte della Direzione del Castello di Manfredonia, non sono compatibili con il carattere storico-artistico e monumentale del Castello; ciò premesso questa Soprintendenza ordina l’Associazione ‘Io sono Partita Iva Manfredonia’ all’immediata rimozione dei suddetti manufatti dall’area monumentale”, questo riporta il documento ministeriale. Nel frattempo la Soprintendenza avrebbe denunciato la vicenda anche alla Procura di Foggia.

Nelle scorse ore, intanto, i membri dell’associazione hanno provveduto al trasferimento del Titanic in piazza Maestri d’Ascia, a due passi dal mare. Altre luminarie dovrebbero essere collocate in largo Diomede. Maestri d’Ascia è proprio la piazza al centro delle polemiche scoppiate la scorsa estate poiché ospitò concerti, sfilate di bellezza e spettacoli nonostante fosse inagibile. Successivamente, infatti, venne interdetta dalla Prefettura di Foggia. Ma già a luglio la Commissione di vigilanza indicò una serie di criticità molto gravi: assenza di barriere antipanico, mancata indicazione delle postazioni per disabili e molto altro ancora. Rotice, in un video di replica a l’Immediato, farfugliò una risposta molto generica parlando di “rispetto della Legge” e di “piani di sicurezza trasmessi in Questura”. Parole che stridono rispetto alla realtà dei fatti. Da oggi la piazza ospiterà il tanto chiacchierato Titanic.

Sui social il caso luminarie tiene banco a Manfredonia già da alcuni giorni, tra favorevoli e contrari. Ha fatto discutere anche la scelta dell’associazione “Io sono Partita Iva” di inaugurare l’iniziativa “Luci del Golfo” accendendo le luminarie in ricordo delle vittime del disastro dell’elicottero, una scelta quantomeno discutibile nei giorni del lutto. Il tam tam su Facebook è poi riesploso dopo la rimozione del Titanic, in queste ore grande oggetto della discussione nella città di Re Manfredi. (foto da fb Bruno Mondelli Giuliani)

Seguici anche su Instagram – Clicca qui