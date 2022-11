“Il dolore è immenso”. Emiliano e Piemontese devastati dalla tragedia dell’elicottero: “Oggi le parole sono superflue”

“Oggi le parole sono superflue. Vorrei esprimere il senso di dolore immenso e sbigottimento per quanto avvenuto. Dobbiamo stare vicini a chi sta soffrendo per aver perso i propri cari. È un momento molto difficile, il dottore De Girolamo, i piloti e tutte le persone intervenute per i soccorsi sono tutte persone che danno la vita per tutti noi. Hanno perso la vita persone che erano qui in vacanza su un volo che da 35 anni porta gioia e orgoglio perché mostra la bellezza della provincia di Foggia e delle Isole Tremiti. Il dolore è immenso”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sul luogo dove l’elicottero Alidaunia è precipitato durate il volo Tremiti-Foggia causando la morte di sette persone, due piloti, un medico 118 e quattro cittadini sloveni di cui due bambini.

Il vicepresidente Raffaele Piemontese: “Una tragedia immane forse dovuta ad avverse condizioni meteo. Siamo qui per portare il nostro cordoglio a tutti i familiari delle vittime”.

