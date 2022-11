Elicottero precipitato, aperta inchiesta: sul posto anche il procuratore di Foggia. Previste analisi su scatola nera

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un team investigativo sul sito dell’incidente che oggi, 5 novembre 2022, nei pressi di San Severo, ha coinvolto l’elicottero A 109. L’Ansv conferma che non ci sono superstiti tra i sette occupanti dell’aeromobile che è andato completamente distrutto. Il velivolo, partito dalle Isole Tremiti, era diretto a Foggia. Deceduti due piloti, un medico del 118 e quattro cittadini sloveni.

Sul posto della tragedia anche il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, in compagnia del sostituto procuratore Matteo Stella. La procura sta valutando di aprire un fascicolo di inchiesta per disastro aviatorio colposo. Poco chiare le cause che hanno provocato la tragedia: nelle prossime ore saranno effettuati accertamenti tecnico/scientifici sui resti del velivolo e in particolare sulla scatola nera presente a bordo.

