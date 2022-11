La mafia foggiana spara ancora: ucciso nipote di un noto boss. Tremendo agguato in viale Giotto

A Foggia non si ferma la scia di sangue. Morto in viale Giotto Agostino Corvino, 50enne membro della batteria Trisciuoglio-Tolonese. L’uomo, nipote del boss Raffaele Tolonese detto “Rafanill”, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella nota strada alla periferia della città, dinanzi ad un chiosco.

Corvino è stato trasferito d’urgenza in ospedale ma per lui soccorsi inutili. Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Il 50enne pregiudicato era ben noto agli inquirenti, coinvolto in numerose inchieste antimafia tra cui anche “Corona”, maxi blitz del 2013. L’agguato di questa sera potrebbe essere collegato ai recenti fatti di sangue in città come il tentato omicidio di Ivan Narciso avvenuto in viale Europa lo scorso 21 ottobre.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui