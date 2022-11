Bonus trasporti, il M5S incontra vertici Ferrovie del Gargano: “Problemi con sistema digitale della Regione Puglia”

Continua l’impegno del MoVimento 5 Stelle per agevolare chi può usufruire del bonus trasporti. Già la scorsa settimana la senatrice Gisella Naturale aveva scritto alla “Sita Sud Trasporti” per chiedere procedure più agevoli per il ritiro degli abbonamenti da parte dei beneficiari dell’apposito bonus, che in questo momento sono però costretti a raggiungere Foggia o Bari per usufruire di questo servizio. Ieri mattina, invece, insieme alla collega deputata Carla Giuliano e all’assessora regionale al welfare Rosa Barone, la senatrice di Torremaggiore si è recata nella sede di Ferrovie del Gargano, a San Severo, per discutere della problematica con Daniele Giannetta e Aldo Pedale, della direzione dell’azienda di trasporti.

“Dall’interlocuzione è emerso – ha detto Naturale – che questo disservizio vede coinvolto tutto il sistema in Regione Puglia, carente in digitalizzazione. Ci dicono da Ferrovie del Gargano che loro stessi hanno denunciato le criticità in Regione e ai Ministeri dei Trasporti e del Lavoro in quanto le difficoltà stanno anche nel dover anticipare questi crediti dopo un periodo pandemico estremamente critico. Il prossimo passo dei Pentastellati di Capitanata sarà quello di incontrare Giuseppe Vinella, presidente del Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi per delineare un iter utile a superare le criticità attuali. Le pentastellate inoltre hanno evidenziato la necessità di mantenere attivi i collegamenti ferroviari verso il Gargano anche nei periodi invernali non perdendo mai di vista la necessità di destagionalizzare il turismo e da qui anche la richiesta di implementare le carrozze con le postazioni per le biciclette: “È un modo per incoraggiare il turismo sostenibile, vista la particolare predisposizione del nostro territorio e il progetto della Ciclovia Adriatica, che porterà in Puglia un incremento di questa tipologia di visitatori”.