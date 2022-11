“Torneremo a guidare San Severo”, Fratelli d’Italia si organizza: ecco il gruppo di lavoro con le deleghe

“Il nostro obiettivo è di diventare parte della maggioranza a Palazzo Celestini, sede del Municipio, nel 2024”. È ottimista Lucia Rita De Lallo, commissario cittadino di Fratelli d’Italia sulla possibilità per il centrodestra di ritornare alla guida della città alle prossime elezioni amministrative. Anche se è consapevole che il percorso non sarà semplice come molti potrebbero pensare. Bisognerà trovare la quadra tra le forze politiche del centrodestra presenti in città e soprattutto ricostruire il legame tra politica e cittadini da tempo lacerato e reso evidente dalla scarsa affluenza alle urne alle recenti consultazioni elettorali.

“Il risultato ottenuto in città alle elezioni del 25 settembre – spiega il commissario cittadino De Lallo -, è anche il frutto del risultato del lavoro da noi svolto sul territorio inizialmente come Direzione Italia di Raffaele Fitto, che dal 2019 è confluita in Fratelli d’Italia. Quel senso di abnegazione e responsabilità politica ci ha portati nel 2020, nonostante le tante difficoltà, a contribuire in maniera significativa all’elezione del consigliere regionale Giannicola De Leonardis e a diventare il primo partito del centrodestra sanseverese. Ora forti del 24% ottenuto alle recenti politiche che ci conferma come primo partito del centrodestra in città, siamo pronti ad avviare tutte le azioni politiche necessarie per coinvolgere sempre più i cittadini elettori in quelle che saranno le questioni da affrontare per ridare slancio al sistema produttivo, al welfare (maggiore assistenza alle famiglie più bisognose, ed agli anziani), all’agricoltura (asse portante della nostra economia), alla sanità (sviluppo dell’assistenza domiciliare, recupero del operatività dell’ospedale) e soprattutto alla legalità (lotta all’abusivismo e rispetto delle leggi) e sicurezza (priorità assoluta) dell’intero territorio comunale. La gente è stanca delle solite promesse e dei tanti cantieri annunciati e fermi da anni. I cittadini chiedono risposte concrete per superare le difficoltà del momento in primis prezzi assurdi delle bollette e sicurezza”.

Pertanto, allo scopo di affrontare tutte le criticità che caratterizzano la città, il commissario cittadino De Lallo ha ritenuto opportuno formare un gruppo di lavoro ed affidare a ognuno dei componenti i relativi compiti, fermo restando che in futuro lo stesso potrà essere implementato con altre personalità per far fronte a eventuali ulteriori necessità organizzative e per ampliare ancor di più il consenso per Fratelli d’Italia: commissario cittadino, Lucia Rita De Lallo; vice commissario vicario, Leonardo Lallo; vice commissario con delega ai rapporti con partiti politici, Massimo Tavaglione; segretario con delega all’istruzione, Luigi Nargiso; tesoriere, Tiziano Lucio La Pietra; tesseramento, Michele D’Alessio e Gianni Ciocio; organizzazione, Ciro Rizzi e Annalisa Tardio; politiche agricole, Fernando Esposto; sport e social media, Angelo Stega e Massimiliano D’Ambrosio; associazionismo e rapporti con la stampa, Emilio Gaeta; pari opportunità e famiglia, Antonella Zuppa; politiche della salute e associazioni di volontariato, Carmela Fersurella e Maria Pia Calabrese; attività produttive e welfare, Marcello Digennaro; turismo e innovazione, Domenico Losordo; cultura e legalità, Alessandro Basso; sicurezza, Francesco Pompa, Matteo Florio e Francesco Damasco; politiche ambientali e territorio, Matteo Bordani.

Durante l’incontro sono intervenuti alcuni esponenti del partito per spiegare nei dettagli la composizione del direttivo. “Anche se al momento – ha concluso Leonardo Lallo, vice commissario vicario -, non siamo rappresentati in consiglio comunale, faremo comunque sentire alle istituzioni ed alla gente la nostra presenza e la nostra vicinanza. Grazie ai nostri consiglieri regionali, che già si sono spesi per la salvaguardia del nostro ospedale, ed ai parlamentari appena eletti, porteremo avanti tutte quelle iniziative finalizzate a rendere la nostra città più vivibile e produttiva. Se i sanseveresi avranno fiducia nei nostri programmi e nella nostra capacità di governo riusciremo a metterci alla guida del Municipio per ridare fiducia e speranza a quanti credono che la nostra città possa diventare un posto migliore dove vivere, lavorare e mettere in piedi una famiglia”.