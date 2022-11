Riabilitazione post acuzie, al Don Uva di Foggia convegno sugli sui nuovi percorsi per i pazienti

Sabato 12 novembre prossimo, dalle ore 8,45, presso il Teatro Don Uva – Universo Salute (via Lucera, 110 – Foggia), è in programma un importante convegno sul tema “Il paziente post·acuzie, prospettive attuali e percorsi riabilitativi”. I lavori saranno presieduti dalla Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro, Ordinario Malattie dell’Apparato Respiratorio – Università degli studi di Foggia, e dal Prof. Andrea Santamato, Ordinario Medicina Fisica e Riabilitativa – Università degli studi di Foggia. Interverranno il Prof. Gaetano Serviddio, Ordinario Medicina Interna – Università degli studi di Foggia, e l’Avv. Luca Vigilante, AD di Universo Salute.

I relatori della sessione mattutina, moderata dal Prof. Gaetano Serviddio e dal Prof. Andrea Santamato, saranno la Dott.ssa S. Spina (Univ. degli studi di Foggia) “Fattori predittivi di recupero nel paziente affetto da ictus”; il Dott. M. Chinni (fisioterapista Policlinico di Foggia) – “La verticalizzazione precoce del paziente affetto da postumi di ictus”; il Dott. A. Cilfone Universo Salute – Opera Don Uva – “La disfagia nel paziente neuroleso”; la Dott.ssa G. Iannilli (logopedista Universo Salute – Opera Don Uva) – “La riabilitazione della disfagia”; il Dott. V. Rastelli (Policlinico di Foggia) – “Modifiche dei parametri spazio-temporali del ciclo del passo e del carico nel paziente sottoposto ad impianto di artroprotesi di anca”; il Dott. A. Cipriani (fisioterapista Policlinico di Foggia) – “La robotica nel recupero del paziente sottoposto ad impianto di artroprotesi di anca”; il Dott. M. Sangineto (Univ. degli studi di Foggia) – “La sindrome da immobilizzazione e la sarcopenia”.

Nella sessione pomeridiana (dalle 14,30), moderata dalla Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro e dal Dott. Massimo Selmi (Policlinico di Foggia), sono previsti gli interventi della Dott.ssa G. Scioscia (Univ. degli studi di Foggia) – “Le patologie respiratorie croniche: gestione a lungo termine e ruolo della riabilitazione”; del Dott. A. Riefolo (fisioterapista Policlinico di Foggia) – “Il programma riabilitativo per il paziente affetto da patologia respiratoria cronica; del Dott. M. Correale Policlinico di Foggia – “Le patologie cardiovascolari subacute e croniche”; e del Dott. L. Poppa (fisioterapista Policlinico di Foggia) – “La riabilitazione della patologia cardiaca”.

Il codice 56 rappresenta l’identificazione di un setting riabilitativo per soggetti che necessitano di riabilitazione intensiva (almeno 3h/die) per poter raggiungere il miglior livello di vita possibile dopo un ricovero in un reparto di acuzie. Questo congresso nasce dalla necessità di focalizzare l’attenzione sulla clinica e sulla riabilitazione delle principali patologie che possono compromettere l’autonomia del paziente temporaneamente o definitivamente disabile. Le diverse tematiche discusse rappresentano ciò che quotidianamente si riscontra “sul campo” e coinvolgono diverse discipline in considerazione delle necessità riabilitative specifiche che richiedono un aggiornamento costante a seguito delle novità farmacologiche, tecnologiche e strumentali a supporto degli interventi riabilitativi.

Il ruolo del team multidisciplinare è fondamentale quindi per la qualità del progetto e del programma riabilitativo che, come un abito, deve essere cucito in relazione agli obiettivi prefissati che possono anche essere diversi in ciascun paziente e per stessa patologia.

L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute (n. 2773-366681) ottenendo 6 crediti formativi per 100 partecipanti: Medici di Area Interdisciplinare, Fisioterapisti, Logopedisti e Infermieri. Obiettivo formativo: 3 – Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi – Profili di cura.

Info e iscrizioni: www.proeventi.it

