Lumiwings raggiunge “quota cento” a Foggia e punta a nuovi voli: obiettivo slot su Linate

Per un aeroporto con pochi voli, ogni volo può essere monitorato”da vicino”. E così i dati confortanti della rotta Milano Malpensa-Foggia fanno sperare: Lumiwings sarebbe intenzionata a potenziare l’offerta su Milano dalla Capitanata, oggi costituita da quattro voli settimanali in ciascuna direzione.

Dicevamo dei numeri: negli ultimi giorni, anche sulla stampa pugliese, si parla con soddisfazione del superamento di “quota cento”. Intendendo i cento passeggeri per volo: venerdì 28 ottobre ad esempio erano 102 i passeggeri prenotati sul volo in partenza da Malpensa, ma poi nei fatti si è saliti a 117, grazie alla vendita last minute.

Il 30 ottobre si è fatto il bis, con le partenze per il ponte di Ognissanti.

Nel mese di ottobre sono stati 1502 i passeggeri trasportati, 772 dei quali in partenza da Foggia. La media per ogni singolo volo è stato di una cinquantina di passeggeri. Numeri non enormi, ma guardati con interesse se si considera che lo scalo della Capitanata ha riaperto “da zero”, dopo anni senza traffico civile.

Da Milano c’è una quota di traffico costituita da emigrati recenti o di antica data (che tornano “a casa” in occasione delle festività), ma anche quote di traffico business, che per il volo da Torino è legato anche all’automotive, vista la presenza di due grossi stabilimenti della galassia Fiat-Iveco. Secondo Italiavola anche i tour operator si stanno muovendo per sfruttare il volo per pacchetti turistici, il classico mare ma anche quella forma particolare che è il turismo devozionale, legato a Padre Pio e al sito di San Giovanni Rotondo.

Di fronte a questo primo mese positivo si parla già di un aumento delle frequenze da Milano, per consolidare la domanda: se all’avvio si parlava di salire a cinque voli settimanali, ora si ipotizza anche un sesto decollo.

Secondo la stampa pugliese, Lumiwings vorrebbe provare a ottenere uno slot su Linate, operazione però non facile visto i limiti normativi sull’aeroporto più vicino a Milano.

(fonte: malpensanews.it)