Cratere record in via De Petra a Foggia, si spera negli annunciati lavori di manutenzione delle strade

Una buca da record in via De Petra a Foggia. Da tempo, ormai, una pericolosa voragine crea danni in una delle strade della movida della città, a due passi dall’incrocio con via Einaudi, nei pressi di noti locali.

Proprio nei giorni scorsi l’amministrazione comunale guidata dai commissari ha annunciato una serie di interventi in varie zone di Foggia: previsti lavori di manutenzione straordinaria anche in Viale degli Aviatori, Via Einaudi, Via D’Addedda e proprio in Via De Petra: inizio lavori entro il 30 ottobre 2022; durata 140 giorni; importo complessivo dell’intervento 674.065,67 euro. Importo solo lavori 552.730,32 euro. >>> Qui tutti gli interventi previsti <<<