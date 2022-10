Zeman a Vieste: “Ho ancora tanta voglia di allenare, anche a Foggia ma a determinate condizioni”

Giornata tutta garganica per Zdnek Zeman. Il tecnico boemo insieme a Peppino Pavone e a Belisario Masi, direttore generale dell’associazione Capitanata per lo Sport, ha preso parte ad un incontro pubblico sulla candidatura di Vieste a Comune Europeo dello Sport. L’occasione anche per tornare a parlare di calcio e del “suo” Foggia.

“Ora non è più mio, ma il Foggia lo porto sempre nel cuore e sono molto dispiaciuto del momento che sta attraversando. Un momento che sto vivendo male, pensavo che con tutti i cambi fatti la squadra potesse ambire a traguardi migliori, doveva essere la squadra favorita ma al momento non lo sta dimostrando. Speriamo che si riprenda subito”. Alla domanda tornerebbe ad allenare, Zeman risponde così. “Certo, ho ancora tanta voglia di fare calcio, ma solo a determinate condizioni”. Anche a Foggia? “Si, anche a Foggia”.