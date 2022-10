“La scuola inizia nello scuolabus”, premiati gli studenti delle classi elementari del “Virgilio-Salandra” di Troia

“La scuola inizia nello scuolabus”, con questo slogan gli alunni delle classi elementari Istituto Comprensivo “Virgilio-Salandra” di Troia, in Provincia di Foggia, hanno raffigurato in un disegno l’autobus con il quale ogni mattina raggiungono la loro scuola.

Metauro Bus, che nel territorio del Comune di Troia gestisce i servizi di trasporto pubblico urbano e scolastico, per il sincero apprezzamento del servizio che gli alunni interessati hanno manifestato, ringrazierà i bambini con un modellino giocattolo dei propri scuolabus.



La società, ringraziando gli studenti, auspica che la realizzazione dei disegni e l’utilizzo dei modellini giocattolo possa rappresentare una prima occasione per sensibilizzare i ragazzi a riflettere sulla correttezza dei comportamenti da adottare a bordo degli scuolabus e sull’importanza di preferire mezzi di trasporto collettivi come alternativa sostenibile all’utilizzo dell’auto privata.

La società considera i servizi operati per il Comune di Troia una best-practice di reale sostenibilità dell’esercizio, più che rappresentativa della propria politica aziendale, poiché il finanziamento degli stessi è garantito grazie a parte dei proventi che il Comune riceve dalla produzione di energia eolica nel proprio territorio.