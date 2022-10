Report settimanale del Riuniti di Foggia sulla situazione Covid in ospedale. Al momento risultano 14 pazienti in Malattie Infettive e 2 in Pneumologia. Vuoti gli altri reparti. Età media dei ricoverati 79 anni, il 56% uomini, il 44% donne. Una settimana fa i pazienti erano 20, quattro in più di oggi.