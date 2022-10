Vola la Foggia del karate. I giovanissimi del maestro Ciminiello si impongono al Gran Premio di Noicattaro

Vittoria al Trofeo Gran Premio Giovanissimi per gli atleti foggiani Blasi, Di Labio, Galasso e Rossiniello dell’A.S.D. Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri Team Ciminiello Karate. Successo nella specialità Kumite (Combattimento a contatto controllato). Battuti i rivali provenienti da tutta la Puglia.

Preziosa l’esperienza accumulata con il maestro Cesare Ciminiello. I tecnici Cesare, Alessia e Mario Ciminiello commentano così la trasferta: “Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi perché si sono dimostrati all’altezza della competizione che ha visto sventolare i nostri colori sociali”.

La gara si è disputata domenica 16 ottobre presso il palazzetto dello sport a Noicattaro (BA) e ha visto la partecipazione di atleti di categoria U12-U14 con una buona selezione e un livello davvero competitivo. Il gruppo dei foggiani, per nulla spaventato dalle difficoltà, ha fatto trasparire tutta la dedizione per la disciplina. “Siamo felici e orgogliosi – concludono i coach -. Dopo tanti sforzi e sacrifici saliamo sul podio. Da domani riprenderemo gli allenamenti presso la palestra in via Calvanese. Pronti per le prossime sfide”.

Gabriella Blasi medaglia d’Oro 1° Classificata

Camilla Di Labio medaglia d’Argento 2° Classificata

Emanuele Galasso medaglia d’Argento 2° Classificato

Kevin Rossiniello medaglia di Bronzo 3° Classificato