464 nuovi casi di Covid in Puglia e nessun morto. Stabili i ricoveri, lieve calo per gli attualmente positivi

Oggi in Puglia 464 nuovi casi di Covid ma su soltanto 3.693 tamponi. Non si registrano vittime. I contagi per provincia sono così suddivisi: 165 nel Barese, 25 nella Bat, 64 nel Brindisino, 36 nel Foggiano, 120 nel Leccese, 50 nel Tarantino, 2 residenti fuori regione e 2 di provincia in definizione.

14.275 le persone attualmente positive (ieri 14.327), 121 ricoverate in area non critica (come ieri) e 7 in terapia intensiva (come ieri).

