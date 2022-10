Avevano scelto di trasferirsi dal Trentino al Gargano per lavoro e per amore. Spinti dall’emergenza covid nel 2020 avevano scelto Monte Sant’Angelo dove per diversi mesi hanno gestito una macelleria. Una bella storia che l’Immediato raccontò subito per evidenziare la felicità di Giulia e Alessandro. Oggi la macelleria ha chiuso, travolta dal caro bollette, e Giulia e Alessandro rifanno le valigie per tornare al nord in cerca di nuova fortuna.