Voti comprati a Foggia, le bidelle contro Maffei tirarono in ballo anche un gruppo di tifosi. La denuncia di Barone

Un esposto, poi l’incontro al bar, infine lo scandalo sul presunto voto di scambio. Le carte della gip Bencivenga ricostruiscono il “caso Maffei”. Al momento risulta indagato il 67enne Ludovico Maffei, padre dell’ex consigliere comunale di Foggia, Danilo. L’uomo avrebbe fatto pressioni sulle sue dipendenti, un gruppo di bidelle, per costringerle a votare per il figlio durante le Comunali del 2019 e le Regionali del 2020.

“Le attività tecnico-investigative che hanno consentito l’emersione delle occulte finalità illecite dell’indagato – si legge nell’ordinanza che ha portato all’interdizione di Maffei – originano da un esposto, depositato presso la locale Procura della Repubblica dalla pentastellata Rosa Barone (membro del Consiglio regionale della Puglia e assessora regionale al welfare, politiche sociali e pari opportunità), con il quale venivano segnalate all’autorità giudiziaria circostanze idonee a sollecitare ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria”.

Stando alle carte dell’inchiesta, Barone “segnalava come, a seguito di un post da lei stessa pubblicato sui propri canali social e indirizzato a reperire informazioni utili a segnalare alle competenti Autorità circostanze relative al turpe mercato delle preferenze elettorali, fosse pervenuta sulla propria mail istituzionale una missiva con cui un soggetto, poi identificato in Michele Lapollo (già amministratore unico delle cooperative precedentemente affidatarie dei servizi di bidellaggio e accompagnamento e, successivamente, cessionario alla cooperativa Astra di alcuni requisiti indispensabili per partecipare alle procedure ad evidenza pubblica), portava all’attenzione della Barone fatti e circostanze meritevoli di approfondimento, giunte nella sua sfera conoscitiva a seguito della ricezione, da parte del Lapollo stesso, di una precedente mail con cui alcune lavoratrici della cooperativa gestita dal Maffei descrivevano un contesto lavorativo estremamente pregiudizievole”.

Barone, Lapollo e alcune lavoratrici della cooperativa Astra si diedero appuntamento nell’ottobre 2020 in un bar di Foggia per verificare la congruità dei fatti con l’esposto presentato dalla pentastellata.

Così Rosa Barone sentita successivamente dagli inquirenti a sommarie informazioni: “Mi parlarono di un clima pesante e ricattatorio correlato alla candidatura del figlio del titolare. Addirittura una di queste signore aveva esplicato la funzione di presidente di seggio alle elezioni comunali di Foggia del maggio 2019 e che in quel dato periodo era stata avvicinata da Ludovico Maffei che le chiedeva di modificare il resoconto dei voti ricevuti da Danilo Maffei aggiungendo al numero 4 il numero 0 in modo da poter incrementare il valore dei voti”. Barone ha poi ricordato che la signora respinse la richiesta comportandosi dunque in maniera corretta.

“Un’altra dipendente, invece, mi fece presente che alle Regionali un soggetto influente della Curva Sud del Foggia Calcio, facente parte del club ‘Gli Indomabili’, noto come omissis, avrebbe fatto confluire numerosi voti al candidato Maffei”. Poi su Lapollo: “Dovrebbe essere il precedente titolare o responsabile della cooperativa che prima di Astra gestiva il servizio presso gli asili comunali di Foggia”.

Sul presunto voto pilotato, la consigliera regionale ha aggiunto che sarebbe esistito un numero telefonico di riferimento “ove venivano convogliate le prove dell’avvenuta votazione in favore di Danilo Maffei. Si tratta di un numero ove tutti chiamavano o inviavano la fotografia del voto elettorale”.

Infine, Barone tira in ballo nuovi casi: “Ho gli audio whatsapp che riguarderebbero altri candidati politici coinvolti nella compravendita di voti elettorali. Presenterò un nuovo esposto”. Nel frattempo, nelle scorse ore la Questura di Foggia ha reso nota la vicenda attraverso un comunicato stampa che parla di ben 21 indagati per corruzione elettorale a Foggia.

Dal canto suo, Ludovico Maffei ha fatto parlare i suoi avvocati: “Il signor Ludovico Maffei non può che protestare immediatamente la sua estraneità ai fatti come contestatigli, ferma la necessità di esaminare compiutamente gli atti processuali. Spiace prendere atto di taluni impropri interventi di alcuni esponenti della politica locale le cui dichiarazioni, come da incarico ricevuto, saranno oggetto di attenta disamina per valutarne la rilevanza in sede giudiziaria”. (In alto, Barone e una bidella; sotto, il ‘santino’ elettorale di Maffei; sullo sfondo, il Comune di Foggia)

