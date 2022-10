Trabucchi e trabuccolanti, a Vieste è boom di visite anche in autunno. “Veri attrattori culturali e turistici”

L’autunno avanza ma sul Gargano ma fa ancora caldo e oggi alcune spiagge hanno riaperto gli ombrelloni, mentre sui trabucchi di Vieste ci sono ancora gruppi di visitatori. Tuttavia l’associazione “La Rinascita dei Trabucchi Storici” traccia il bilancio di una stagione ricca di soddisfazioni, iniziata ad aprile e ancora in corso. Questa volta siamo andati sul trabucco di Punta Santa Croce, meglio conosciuto come il trabucco del porto. Ad attenderci il custode del trabucco, Michele Spalatro, e il presidente dell’associazione, Matteo Silvestri.

“Ormai i trabucchi sono diventati dei veri attrattori culturali e turistici per i tanti vacanzieri del Gargano. Per noi dell’associazione il bilancio è positivo, le visite, le dimostrazioni di pesca, gli eventi sono in netto aumento”. Silvestri poi rimarca l’importanza di aver conservato l’autenticità di queste macchine da pesca che a Vieste non sono state trasformate in ristoranti. “Abbiamo fatto le nostre scelte, decidendo dall’inizio di tutelare questi beni storici come macchine da pesca, e questo viene molto apprezzato dagli ospiti”. Intanto sono ripresi i lavori di restauro degli altri trabucchi della costa viestana, finanziati dalla Regione Puglia e dal Parco Nazionale del Gargano. Oggi i trabucchi sono 10, e di questi 5 sono stati già recuperati.