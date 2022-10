Asl Foggia, ausili non concessi a disabili: “Diritti negati”

Giovedì 13 ottobre, presso la sede della direzione generale della Asl di Foggia, il presidente dell’Associazione

“Gli Amici di San Pio”, Serafino Graziano Leuzzi, ha incontrato il commissario straordinario Antonio Nigri.

Oggetto della discussione sono state le modalità di applicazione del DPCM sulle prescrizioni di ausili indispensabili all’attuazione appropriata del progetto riabilitativo individuale (PRI) , in ottemperanza al Piano ministeriale della riabilitazione, nuove linee guida ministeriale della riabilitazione e, soprattutto, all’art. 18 lettera f del DPCM del 12 gennaio 2017.

“Molteplici le autorizzazioni non ancora concesse con le più svariate e, a volte, fantasiose giustificazione ai dinieghi (fisiatra prescrittore non autorizzato, carrozzina non facente parte degli ausili etc) – fanno sapere dall’associazione -. Diciamo, Un ‘interpretazione molto libera e personale del citato DPCM. Per non parlare delle molte contraddizioni derivanti dal fatto che in altri distretti Asl della Regione Puglia, le prescrizioni

sottoscritte dallo stesso specialista e alle stesse condizioni e motivazioni terapeutiche, sono state autorizzate senza alcun problema nel giro di pochi giorni. Tutto ciò mette in evidenza la non uniformità con cui vengono concesse le autorizzazioni degli ausili a livello regionale (ma oseremmo sottolineare sul territorio di Capitanata rispetto a quello regionale. Pertanto – concludono -, al termine dell’incontro si è convenuto che l’obiettivo comune è innanzitutto il benessere di salute del paziente con le rassicurazioni da parte del Commissario Nigri che avrebbe ‘chiarito’ ai vari Distretti Asl di adozione delle giuste misure affinché i pazienti possano godere dei loro diritti”.